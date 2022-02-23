Bozcaada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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Bozcaada seferlerine fırtına engeli

23.02.2022 15:35

Bozcaada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Yarın, Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07: 00'de, Geyikli'den ise saat 08: 00'de seferler yapılacak olup, diğer planlı tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozcaada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika


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