Bozcaada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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Bozcaada seferlerine fırtına engeli

18.04.2022 10:14

Çanakkale'de, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 17: 00 ve 19: 00, Geyikli'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale Boğazı, Kuzey Ege, Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozcaada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika


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