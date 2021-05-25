BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR - Son Dakika

BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR

25.05.2021 12:05

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turistik ilçesi Bozcaada'da, geçen yıl turizm sezonunda koronavirüs vakası görülmedi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turistik ilçesi Bozcaada'da, geçen yıl turizm sezonunda koronavirüs vakası görülmedi. Ancak bu yıl nisan ayının sıkıntılı geçtiği Bozcaada'da, 82 koronavirüs vakası görüldü. Mayıs ayıyla vaka sayısı sıfırlanan ilçede rezervasyonları almaya başlayan işletmeciler, 1 Haziran'da sezonu açmak için son hazırlıklarını yapıyor. Turizmciler, vaka sayısı sıfırlandığı için herkesin Bozcaada'da gönül rahatlığıyla tatil yapabileceğini söyledi.

Türkiye'de köyü bulunmayan tek ilçe unvanına sahip, küçük bir kasaba görünümündeki turizm cenneti Bozcaada, farklı mimarideki eski Türk ve Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla tercih nedeni oluyor. Bozcaada tüm bu özelliklerinin yanında, pandeminin başladığı geçen yıl anakaraya uzak olması nedeniyle koronavirüs vakası görülmeyen ender yerlerden birisi olarak tatil için daha çok tercih edilir hale geldi. Geçen yıl turizm sezonunu alınan önlemler sayesinde vakasız atlatan Bozcaada'da bu yıl nisan ayı sıkıntılı geçti. 26 Mart ile 6 Mayıs tarihleri arasında adada 82 vaka görüldü. Ancak 17 günlük tam kapanma, alınan tedbirler ve denetimler sonrası mayıs ayının ikinci yarısında Bozcaada'da vaka sayısı sıfırlandı.

Turizm sezonuna sıfır vaka ile girmeye hazırlanan Bozcaada'da gözler 1 Haziran'da açıklanması planlanan yeni normalleşme sürecine çevrildi. Tatilini Bozcaada'da geçirmek isteyen yerli turistler ise, şimdiden otel rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tercih ettiği adada konakla ve yeme içme tesislerinin sahipleri ise, 1 Haziran'da turizm sezonu açmak için işletmelerinde son hazırlıklarını yapıyor. Otel, pansiyon, restoran ve çay bahçeleri bakım ve onarımdan geçirilerek turizm sezonuna hazırlanıyor.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, şuan için adada hiç vaka kalmadığını belirterek, 'İşletmelerimiz de tüm hızıyla sezon hazırlıklarına başladı. Çoğu 1 Haziran itibariyle faaliyete başlıyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi işletmecilerimiz Covid-19 konusunda duyarlı. Önlemleri tüm titizliğiyle yerine getirmektedir. Konaklama tesislerimizin şu anda ciddi oranda rezervasyon almaya başladıklarını görüyoruz. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyoruz dedi.

İŞLETMELER SEZONA HAZIR

Yaz sezonuna hazır olduklarını ifade eden otel işletmecisi Özge Önal, 'Çok şükür ki adadaki vaka sayımız sıfırlandı. Yaz sezonuna da hazırız. 1 Haziran itibari ile rezervasyonlarımızı da almaya başladık. Umarım herkes için güzel bir yaz sezonu olur' diye konuştu.

Otel işletmecisi Ozan Aslan ise, 17 günlük tam kapanma dönemini iyi değerlendirdiklerini ve rezervasyonların gelmeye başladığını belirterek, Tüm ada halkı kurallara uyduk ve kapanma süresinde işletmelerimizin tadilatlarını gerçekleştirdik. Bütün kurallara uyduğumuz için de adada vaka sayısı sıfırlandı. Bu yüzden de 1 Haziran'dan itibaren tertemiz Bozcaada'da misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız dedi.

Restoran işletmecisi Mehmet Izladı, 'Artık tekrar eski ada düzenine, keyifli sokaklara dönmek istiyoruz. Artık boş masa ve sandalye görmek istemiyoruz. Bütün misafirlerimizi Bozcaada'ya bekliyoruz' diye konuştu.

BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR
BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR

Koronavirüs, Ege Denizi, Bozcaada, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOZCAADA TURİZM SEZONUNA SIFIR VAKAYLA GİRİYOR - Son Dakika


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