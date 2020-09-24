Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, online gerçekleşecek - Son Dakika

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, online gerçekleşecek

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek 'ekoloji' temalı festivali Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'ne (BIFED), 75 ülkeden 500'ü aşkın başvuru yapıldı.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, online gerçekleşecek, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek 'ekoloji' temalı festivali Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'ne (BIFED), 75 ülkeden 500'ü aşkın başvuru yapıldı. Festival, 2-8 Kasım tarihleri arasında online bir platform aracılığıyla izleyiciyle buluşacak.

Bu sene 2-8 Kasım tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenecek olan BIFED, pandemiden ötürü online olarak yapılacak. Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen, yönetmenliğini Petra Holzer'in, koordinatörlüğünü de Ethem Özgüven'in üstlendiği festivale bu sene tüm kıtalardan 500'ü aşkın belgesel ve film başvurdu. Başvuruda bulunan ülke sayısı ise 75 oldu.

Festivalin yönetmeni Petra Holzer, bu seneki filmler arasında aktivistlerin çektiği yapımların ve yerli halklardan oluşan savunucuların hem kendi mücadelelerini anlattıkları hem de kendi çektikleri filmlerin oldukça dikkat çekici olduğunu belirtti.'GÖSTERİMLER BİR PLATFORM ARACILIĞIYLA OLACAK'Petre Holzer, doğru, yerli ve temiz gıda ile ilgili hem çocuklar için hem de karbon ayak izine dikkat çeken filmler bulunduğunu belirterek, "Nükleer ile ilgili de çok film var. Birçok ülkeden çok çeşitli yapımlar başvurdu. Türkiye'den de 80 dolayında film başvurusu aldık. Pandemi sebebiyle başlangıçtan beri dikkatle 'ne yapacağız' diye karar vermeye çalışıyoruz. Şehirler arası yolculuğun bile zor olduğu pandemi ortamında festivali online olarak yapmaya karar verdik. Umarız önümüzdeki sene yeniden fiziksel bir festivale geri dönebiliriz. Profesyonel bir platform ile anlaşıp, gösterimleri bu şekilde gerçekleştireceğiz. Ayrıca adadakiler için sembolik de olsa ana salonda birkaç gösterim gerçekleştireceğiz. Youtube kanalımızdan sık sık yayınlar yapacağız" dedi.KADIKÖY BELEDİYESİ SİNEMATEK İŞ BİRLİĞİYLEBu yıl Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi iş birliğiyle gerçekleştirilen BIFED'de finale kalan filmler ilerleyen günlerde açıklanacak. Açılış ve kapanış törenlerinin canlı olarak yayınlanacağı festivalde bu sene Gaia Öğrenci Kategorisi'nin olmayacağı sadece Uluslararası Yarışma Kategorisi'nin olacağı açıklandı.'MÜCADELE EDENLERİN ÖYKÜLERİNİ SEÇTİK'Festival ve Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, "Yaptığımız aslında çok kıymetli. Uluslararası bir eğitim malzemesinin daha geniş bir kitleye sunulması, yayılması. Yaşadığımız büyük salgın, yangınlar, açlık, göç, susuzluk, atık sorunu gibi sorunlar tüm insanlık için birincil konudur. Tüm bunlarla mücadele edenlerin öykülerinin en kıymetlilerini seçtik. Gerekli önlemleri eksiksiz alarak filmleri en azından adalı hemşerilerimize göstermek amacındayız ancak salgının o günkü durumuna göre son kararımızı vereceğiz" diye konuştu.'FESTİVAL ÇOK BÜYÜK GÜÇLÜKLERLE YAPILIYOR'Festival Koordinatörü Ethem Özgüven ise, "Öngörülerimiz önümüzdeki aylarda pandeminin daha riskli olacağı yönünde. Şu anda sadece adada yaşayan konuklar için, fiziksel mesafe de korunacak şekilde bir planlama ile Bozcaada'daki ana salonda birkaç film göstermeyi planlıyoruz. Bu festival çok büyük güçlüklerle yapılıyor. Bazen içimizden bu festivali bırakmak da geçiyor, 'artık yeter' dediğimiz anlar da oluyor. Fakat verilere baktığımızda son yarım yüzyılda dünyadaki kaynakları, yani balıkları, tarlaları, su kaynaklarını sömürümüz üç kat artmış. Bir milyondan fazla yaşam türü yok olmak üzere. Başka data vermeye de gerek yok. Sadece bunları gördüğümüz zaman bile yapılacak başka bir şey yok. Birincisi başta kadına ve çocuğa olmak üzere şiddeti önlemeliyiz, ikincisi ise ekoloji konusu. Başka üçüncü bir şey yok. Şirketi büyütmek, zengin olmak, gücü arttırmak artık çok demode kavramlar olarak kaldı" ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce Youtube kanalı açılan BIFED'in bu kanalında temiz gıdaya ulaşma noktasında küçük üreticilerle yapılan online görüşmeler, film gösterimleri, festival tanıtım videoları ve özel röportajlar da yer alıyor. Festivalde bu sene aktif olarak kullanılacak Youtube kanalından canlı yayınlar, yönetmenlerle görüşmeler, soru-cevap etkinlikleri de gerçekleştirilecek.


Kuzey Ege, Belgesel, Bozcaada, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, online gerçekleşecek - Son Dakika

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