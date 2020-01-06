Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi

7 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde devam eden fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi, System.String[]

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde devam eden fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Bölgede dünden bu yana etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla Gökçeada'daki bazı evlerin çatıları uçtu, kiremitleri yola savruldu.

Öğrencilerin bu tür olumsuzluklardan zarar görmemeleri amacıyla ilçedeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bozcaada'da da kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için okulların bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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