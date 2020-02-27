Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller - Son Dakika

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 14.00'teki Bozcaada- Geyikli ve 15.00'teki Geyikli-Bozcaada seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00 seferinin de aynı gerekçeyle iptal edildiği bildirildi.

Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan karşılıklı ikişer sefer, fırtına dolayısıyla programdan kaldırıldı.