Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller - Son Dakika
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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller

6 saat önce

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller, System.String[]

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 14.00'teki Bozcaada- Geyikli ve 15.00'teki Geyikli-Bozcaada seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00 seferinin de aynı gerekçeyle iptal edildiği bildirildi.

Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan karşılıklı ikişer sefer, fırtına dolayısıyla programdan kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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