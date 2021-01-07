Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi
07.01.2021 10:33
Kuzey Ege'de dünden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine arabalı vapur seferlerinden bazıları yapılamayacak.
Kuzey Ege'de dünden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine arabalı vapur seferlerinden bazıları yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Bozcaada- Geyikli hattında, Bozcaada'dan saat 11.00, Geyikli'den de 14.00'teki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Gökçeada-Kabatepe hattında ise bugün ve yarın için planlanan seferlerin biri dışında iptal edildiği belirtilen açıklamada, bugün sadece Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 16.00'da sefer yapılacağı kaydedildi.
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