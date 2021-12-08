Çanakkale'de adalara yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 13.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00 ve 14.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 ve 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 09.00 ve 14.00'te seferler yapılacak.