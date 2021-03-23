Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engel - Son Dakika

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engel
23.03.2021 00:57
Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "23 Mart Salı günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında, olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE
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