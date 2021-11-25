Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Kabatepe ile Gökçeada ve Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 19.00 seferleri ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00, 18.00 ile Geyikli Bozcaada'ya saat 15.00 ve 19.00'da yapılacak seferler iptal edildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.