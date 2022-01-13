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Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor - Son Dakika

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

13.01.2022 10:37

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor Çanakkale'de, olumsuz hava şartları Bozcaada ve Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferleri yapılamıyor.

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava şartları Bozcaada ve Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferleri yapılamıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada feribot seferlerinin tamamın iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli- Bozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

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Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor - Son Dakika
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