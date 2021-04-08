Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

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Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'ya bazı yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10: 00 ve 14: 00, Geyikli'den saat 11: 00 ve 15: 00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Akşam seferlerimizin durumu gün içerisinde netlik kazanacaktır"