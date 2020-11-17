Bozcaada'ya girişler "HES" kodu ile yapılacak - Son Dakika

Bozcaada'ya girişler "HES" kodu ile yapılacak
17.11.2020 12:25
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine girişler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacak.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine girişler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacak.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yapılan toplantıda il genelindeki koronavirüs salgınıyla ilgili durumu görüştü.
Toplantıda, Bozcaada'daki salgın yayılımının önlenmesi için ilçeye girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.
Bozcaada Kaymakamlığı da sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesinden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.
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