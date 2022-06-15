Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise yalnızca pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri feribotla geçiş yapabilecek.

Kaynak: AA

Çanakkale, Hisarcık, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bozcaada'ya midibüs ve otobüs geçişleri, yaz sezonu için yasaklandı - Son Dakika

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