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BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

25.01.2022 09:25

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılamayacak.

BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

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Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika
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