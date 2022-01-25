BOZCAADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılamayacak.