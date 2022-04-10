Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

10.04.2022 22:35
Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de Bozcaada-Geyikli hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak olan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

ÇANAKKALE'de Bozcaada- Geyikli hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak olan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Hava muhalefeti nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00'deki seferlerin iptal edildiği bildirildi.Yapılan açıklamada Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 19.00'daki seferlerin ise planlandığı gibi gerçekleştirileceği ifade edildi.


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Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Geyikli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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