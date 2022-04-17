Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

17.04.2022 17:21
Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de Bozcaada-Geyikli hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de Bozcaada- Geyikli hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00'teki seferler iptal edildi. Yapılan açıklamaya göre Bozcaada'dan saat 17.00 ve 19.00, Geyikli'den ise saat 18.00 ve 20.00'de seferler yapılacak.


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Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Geyikli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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