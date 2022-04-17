Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de Bozcaada- Geyikli hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00'teki seferler iptal edildi. Yapılan açıklamaya göre Bozcaada'dan saat 17.00 ve 19.00, Geyikli'den ise saat 18.00 ve 20.00'de seferler yapılacak.