Bozcaada'yı hiç böyle görmediniz - Son Dakika

Bozcaada'yı hiç böyle görmediniz

Her yıl binlerce turistin akınına uğrayan Bozcaada eski günlerini arıyor.

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Her yıl binlerce turistin akınına uğrayan Bozcaada eski günlerini arıyor.


Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bütün konaklama tesisleri korona virüs (covid 19) salgınına karşı tedbir olarak 19 Mart'ta kapatılmıştı. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan konaklama tesisleri normalleşme süreci kapsamında yeniden açıldı ancak beklenen ziyaretçi sayısı gerçekleşmeyince sokaklar kedilere kaldı. Her yıl nisan ayı başında yaz sezonunu açan Bozcaada, bilhassa okulların kapanmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğrar, sokaklarda adım atacak yer kalmazdı. Salgın vak'asının görülmediği Bozcaada'da normalleşme süreci ile birlikte restoran ve kafelerin ardından 19 Mart'ta kapatılan konaklama tesisleri 15 Haziran'dan itibaren ziyaretçi kabul etmeye başladı. Adanın turist akınına uğraması bekleniyordu, fakat bu beklenti gerçekleşmedi. Bozcaada'ya feribot seferlerinin yapıldığı Geyikli iskelesinde önceki yıllarda oluşan uzun araç kuyruklarından eser yoktu.


Bozcaada sokaklarında sessizlik hüküm sürerken, oteller beklenen doluluk oranına ulaşamadı. Bozcaada esnafı iş yapamamaktan şikayetçi. Oteller dolmadığı için restoran ve kafelerde masalar boş kaldı. Şimdilik günübirlik ziyaretçilerle yetinen işletmeciler bu durumu yeniden artan vak'a sayısına bağlarken, ay sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından hareketliliğin artmasını bekliyor.


Adada evi olan ya da ev kiralayan tatilcilerin ise kendilerini karantinaya alarak sadece alışveriş için dışarı çıktıkları, restoran ve kafe gibi mekanlarda oturmayı tercih etmedikleri belirtiliyor.


Hareketlilik için temmuz ayını işaret eden Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, tatil için ilçeyi tercih edecek ziyaretçilere çağrıda bulundu. Olağanüstü bir süreçten geçtiklerini ifade eden Yılmaz, "Onların sağlığı için alınan tedbirler olduğunu unutmasınlar. Bizim gayemiz hem sağlıklı kalmaları, hem de güzel bir tatil geçirmeleri. Özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına çok dikkat etmelerini rica ediyorum" dedi.


Kuzey Ege'nin saklı bahçelerinden Geyikli'de de durum farklı değil. Otellerin doluluk oranları yüzde 20'lerde kalırken, 1 Haziran'da açılan işletmeler bazı günler siftah bile yapamıyor.


Aldıkları esnaf destek kredileri ile ayakta durmaya çalıştıklarını kaydeden işletmeciler, umutla tatilcilerin yolunu gözlüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozcaada'yı hiç böyle görmediniz - Son Dakika

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