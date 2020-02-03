Bozcaarmut Göleti kışın da doğa tutkunlarından ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bozcaarmut Göleti kışın da doğa tutkunlarından ilgi görüyor - Son Dakika

Bozcaarmut Göleti kışın da doğa tutkunlarından ilgi görüyor

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti, kar yağışının ardından beyaza bürünen manzaralarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bozcaarmut Göleti kışın da doğa tutkunlarından ilgi görüyor, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti, kar yağışının ardından beyaza bürünen manzaralarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Çam ormanların çevrelediği manzarası, temiz havası ve güzellikleriyle dikkati çeken gölet, yüzeyinin kısmen donmasıyla ziyaretçilerin uğrak mekanı oluyor.

İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir'e yakınlığından dolayı özellikle hafta sonlarında kalabalık olan, kuş seslerinin yankılandığı yürüyüş yollarına sahip bölge fotoğraf sanatçılarının da vazgeçilmez doğal stüdyosu haline geldi.

Bozcaarmut Göleti'nin ziyaretçilerinden Salih Mutlu, AA muhabirine, İzmir'de yaşadığını, görevi dolayısıyla Bilecik'te bulunduğunu söyledi.

Sosyal medyada gördüğü gölet fotoğraflarından etkilenerek bölgeye geldiğini aktaran Mutlu, "Kar olduğu için ayrı bir güzel, burası görülmeye değer bir yer. Herkese burayı tavsiye ediyorum, gelip burayı görmeliler." dedi.

Mine Özer de göletin her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü vurguladı.

Bölgenin manzarasının çok güzel olduğunu anlatan Özer, "Sonbahar aylarında da gelmiştim, burası bir doğa harikası. Buradayken sanki Marmara'da değil de Karadeniz Bölgesi'ndeymişim gibi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Bozcaarmut köyü sakinlerinden Gökhan Demirbaş ise göletin yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü belirtti.

Demirbaş, "Bin 200 metre rakımda bulunan göletimiz, ilçe merkezine ve Bilecik'e yakın, doğayı yaşamak isteyen herkes için burası çok uygun bir mekan. İnsanlar burayı çok seviyor, şehirden kaçmak isteyen birçok kişi burayı tercih ediyor." diye konuştu.

Eskişehir, Pazaryeri, İstanbul, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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