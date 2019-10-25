Son Dakika Haberleri: Bozcaarmut Göleti'nde renk cümbüşü
Son Dakika Güncel Bozcaarmut Göleti'nde renk cümbüşü

Bozcaarmut Göleti'nde renk cümbüşü

33 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti, sonbaharda oluşan renk cümbüşü ile görenleri adeta büyülüyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti, sonbaharda oluşan renk cümbüşü ile görenleri adeta büyülüyor.

Çam ormanı manzarası, temiz havası ve sessizliği ile ziyaretçilerin vazgeçemedikleri doğa harikası Bozcaarmut Göleti, özellikle fotoğrafçıların ve yeni evlenecek çiftlerin uğrak mekanı haline geldi.

Bozcaarmut köyü yakınlarında, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki gölet, bugünlerde piknikçilerin ve balıkçıların akınına uğruyor.

Eşsiz manzara eşliğinde güzel bir gün geçiren ziyaretçiler, sonbaharın yüzünü göstermeye başladığı bölgeden huzurla evlerine dönüyor.

Bozcaarmut Göleti'nde renk cümbüşü

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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