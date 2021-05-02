Bozcaarmut köyünün içme suyu şebekesi yenileniyor - Son Dakika

Bozcaarmut köyünün içme suyu şebekesi yenileniyor

Bozcaarmut köyünün 7 bin metre içme suyu şebekesi devlet vatandaş işbirliği içerisinde yenileniyor.

Bozcaarmut köyünün 7 bin metre içme suyu şebekesi devlet vatandaş işbirliği içerisinde yenileniyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağlı Bozcaarmut Köyünde Köylerde Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi kapsamında 7 bin metre içme suyu şebekesi devlet vatandaş işbirliği içerisinde yenileniyor. Bozcaarmut Köyündeki su şebekesinin yenileme çalışmaları devam ederken İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Birlik Müdürü Adem Tekin, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Köy Muhtarı Rıza Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Köy Muhtarı Rıza Aydın, içme suyu hattının yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Son Dakika

Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural

Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi

8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor

Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor

Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış

Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?

Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti

Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler