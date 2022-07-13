Bozdağ: "2023, bu milletin üzerinde hesap yapanların bir kez daha bozulacağı bir yıl olacaktır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı. (3)

"Daha bir masanın etrafında hangi sırada oturacağında, kimin önde kimin solda sağda olacağında anlaşamayanların her ay altın toplantısı yapar gibi masa toplantısı yapıp boş boş konuşup dağılmasının bu ülkeye ne faydası var"

"2023, bu milletin üzerinde hesap yapanların bir kez daha milletin gönlünde söndürüleceği ve bir kez daha bozulacağı bir yıl olacaktır Allah'ın izniyle"