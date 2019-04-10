Bozdağ'a Nisan Karı

EGE'nin Uludağ'ı olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

EGE'nin Uludağ'ı olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.



Küçük Menderes Havzası'nı etkisi altına alan ve sıcaklıkları azaltan yağışlı hava, yüksek kesimlere kar olarak düştü. İzmir'in en yüksek noktalarından biri olan Ödemiş'teki Bozdağ'da aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası Bozdağ Kayak Merkezi ve çevresi yeniden beyaza büründü. 2 bin 159 metre yüksekliğindeki Bozdağ'ın zirvesinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu. Bozdağ'a sezonun ilk karı 25 Ekim'de yağmıştı.



- İzmir

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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