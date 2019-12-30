Bozdağ beyaza büründü - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ, kar yağışıyla beyaza büründü.



İzmir'in Uludağ'ı olarak bilinen Bozdağ, güne kar yağışı ile uyandı. Yeni yılı bol kar yağışı ile karşılamaya hazırlanan Bozdağ'daki yağışla birlikte her yer beyaza büründü. Kar yağışı, vatandaşları da sevindirdi. Yağışla kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı bölgelerde de ekipler tuzlama çalışması yapıp, iş makinesiyle yolu açtı.



Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, "Güne kar yağışı ile uyandık. Ekiplerimiz, hazırda bekledikleri için yolların açık kalması için elimizden geleni yapıyoruz. Karayolları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarına devam ediyor. 2020'nin ilk günlerini yoğun kar yağışı ile karşılamaya hazırlanıyoruz. Yeni yılda kar keyfi yapmak isteyenleri beldemize bekliyoruz" dedi.



Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı da Ege'nin en güzel yaylalarında olan Gölcük'ün beyaza büründüğünü belirterek, "Kar severleri beldemize bekliyoruz. Bu yıl yılbaşını bembeyaz görüntüler içinde karşılayacağız" şeklinde konuştu.



Bölgede kar yağışının devam etmesi bekleniyor. - İZMİR