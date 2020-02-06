Bozdağ'da kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti - Son Dakika

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava İzmir'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde kendisini yoğun kar ile gösterdi. Bozdağ Kayak Merkezi yolunda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.



İzmir'in Ödemiş ilçesinde ovada yağmur etkili olurken dağlık alanlar kar yağışından nasibini aldı. Bozdağlar ve Aydın Dağları tamamen beyaza büründü. Ödemiş Belediyesi ve Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri yolları açık tutmak için alarma geçti.



Kar mücadelesi başladı



Bozdağ Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aşarken Ödemiş Belediyesi, kar temizliği ve tuzlama faaliyetleri için ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Ödemiş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Ödemiş- Gölcük Yaylası, Gölcük-Boğaz Mevkii, Gölcük-Tekke-Bozdağ ve Bozdağ-Kayak Merkezi yollarında kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.



Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri de 1200 rakımlı Üçler Geçidi'ni de barındıran Ödemiş-Bozdağ- Salihli karayolunda çalışmalarını sürdürüyor. Karayolu güzergahındaki Ovacık-Kırkoluk arasında çalışmalar yoğunlaşırken yetkililer sürücüleri zincir takmaları ve kış lastiği konusunda uyarıyorlar.



Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, bölgede kar yağışının aralıklarla etkili olmaya devam ettiğini belirterek, "Kar yağışıyla birlikte gerek Ödemiş Belediyesi, gerekse de Karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Ortaya çıkan kartpostallık görüntülerin yanında yolların açık tutulması için yoğun bir çaba var. Ekiplerimize gayretli çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Şu anda kar kalınlığı 30 santimetrenin üzerinde. Ara ara şiddeti artıyor. Bozdağ ayrı bir güzelliğe kavuştu" diye konuştu. - İZMİR