Son Dakika Haberleri: Bozdağ'da Mahsur Kalanları Belediye Ekipleri Kurtardı

Bozdağ'da Mahsur Kalanları Belediye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nin kar nedeniyle kapanan yolunda araçlarıyla mahsur kalan kişiler, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Bozdağ'da Mahsur Kalanları Belediye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nin kar nedeniyle kapanan yolunda araçlarıyla mahsur kalan kişiler, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Bozdağ Kayak Merkezi'nin yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolunda araçlarıyla mahsur kalan kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine Ödemiş Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Bölgeye gönderilen 5 ekip, yolu açarak vatandaşların güvenli şekilde araçlarıyla ilerlemesini sağladı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, yaptığı açıklamada, yolda mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine, 5 ekiple başlattıkları çalışma sonucu karla kaplı yolu açarak vatandaşları kurtardıklarını kaydetti.

Badem, ilçede karla mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:00 Kaynak: AA

İzmir, Kayak Merkezi, Ödemiş, Güncel
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