Bozdağ'da Mahsur Kalanları Belediye Ekipleri Kurtardı
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nin kar nedeniyle kapanan yolunda araçlarıyla mahsur kalan kişiler, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi
'nin kar nedeniyle kapanan yolunda araçlarıyla mahsur kalan kişiler, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Bozdağ Kayak Merkezi'nin yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolunda araçlarıyla mahsur kalan kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine Ödemiş Belediyesi
ekipleri harekete geçti.
Bölgeye gönderilen 5 ekip, yolu açarak vatandaşların güvenli şekilde araçlarıyla ilerlemesini sağladı.
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem
, yaptığı açıklamada, yolda mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine, 5 ekiple başlattıkları çalışma sonucu karla kaplı yolu açarak vatandaşları kurtardıklarını kaydetti.
Badem, ilçede karla mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:00 Kaynak: AA
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