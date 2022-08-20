Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (3) - Son Dakika
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Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (3)

20.08.2022 21:43
Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (3)

BOZDAĞ: DERİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIRAdalet Bakanı Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

BOZDAĞ: DERİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu. Bozdağ paylaşımında, "Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


YORUMLAR
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Bakan Bozdağ: 'Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır' Bakan Bozdağ: 'Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır' Bakan Bozdağ: 'Mardin Derik'teki kazaya ilişkin Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır' Bakan Bozdağ: 'Mardin Derik'teki kazaya ilişkin Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır'
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (3) - Son Dakika
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