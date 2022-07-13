Adalet Bakanı Bozdağ, Aile Sağlığı Merkezi ve Millet Bahçesinin açılışını yaptı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, Aile Sağlığı Merkezi ve Millet Bahçesinin açılışını yaptı

13.07.2022 13:33

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı. (5)

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Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (1) Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (1) Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (2) Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ, Aile Sağlığı Merkezi ve Millet Bahçesinin açılışını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ, Aile Sağlığı Merkezi ve Millet Bahçesinin açılışını yaptı - Son Dakika
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