Bozdağ: "İnsan gözüyle çocuğa bakmayan, çocuğu 'teslime konu eşya' olarak nitelendiren bir ayıbı hukukumuzdan çıkardık"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi açılış törenine katıldı. (2)

"İnsan gözüyle çocuğa bakmayan, teslime konu eşya olarak nitelendiren bir ayıbı hukukumuzdan çıkarttık"

"Çocuğun onurunu koruyarak, annenin onurunu koruyarak, babanın onurunu koruyarak, tarafların onurunu koruyarak insan onuruna yaraşır ve çocuğun üstün yararına dikkat eden bir biçimde bu görüşme merkezlerinde çocukların aileleriyle görüşmesi veya velinin birinden alınıp diğerine verilmesi ve bu süreçlerde polisin, jandarmanın, kolluğun olmaması ve bunun rızaya dayalı bir sağlıklı ilişki içerisinde devam etmesi son derece önem arz etmektedir"