Bozdağ: "İstinaf mahkemeleri yargılama süreçlerini uzatan değil azaltan bir fonksiyon ortaya koymaktadır" - Son Dakika
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Bozdağ: "İstinaf mahkemeleri yargılama süreçlerini uzatan değil azaltan bir fonksiyon ortaya koymaktadır"

08.06.2022 10:41
Bozdağ: "İstinaf mahkemeleri yargılama süreçlerini uzatan değil azaltan bir fonksiyon ortaya koymaktadır"

Salondaki katılımcı detayları İstiklal Marşı'nın okunması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda konuştu.

Salondaki katılımcı detayları

İstiklal Marşı'nın okunması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye çıkışı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda konuştu. (1)

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Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozdağ: 'İstinaf mahkemeleri yargılama süreçlerini uzatan değil azaltan bir fonksiyon ortaya koymaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozdağ: "İstinaf mahkemeleri yargılama süreçlerini uzatan değil azaltan bir fonksiyon ortaya koymaktadır" - Son Dakika
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