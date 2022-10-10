Bozdağ Kayak Merkezi, günübirlik hizmete başlayacak - Son Dakika
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Bozdağ Kayak Merkezi, günübirlik hizmete başlayacak

10.10.2022 16:20

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi yaklaşık 5 yıl sonra günübirlik olarak kayakseverleri kabul edecek.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi yaklaşık 5 yıl sonra günübirlik olarak kayakseverleri kabul edecek.

Bozdağ Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, Bozdağ'ın hem yaz hem kış turizmi açısından önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Bozdağ Kayak Merkezi'nin 2017'de İzmir Valiliğince çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldığını hatırlatan Balcı, şöyle konuştu:

"Bu 5 yıllık süre içinde çığ tehlikesine karşı kayak merkezinin başta zirvesi olmak üzere çeşitli mevkilerine çığ önleme bariyerleri konuldu. Çığ tehlikesine karşı gerekli çalışmalar tamamlandı. Kayak merkezi, bu kış sezonunda günübirlik olarak konuklarını ağırlayacak. Konaklama bu sezon yapılmayacak. Kar yağışlarının başlamasıyla birlikte mahallemizde eski kış turizmi hareketliliğin yaşanacağına inanıyoruz."

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Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozdağ Kayak Merkezi, günübirlik hizmete başlayacak - Son Dakika

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