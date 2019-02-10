Son Dakika Haberleri: Bozdağ Kayak Merkezi, Ziyaretçileri Bekliyor

Bozdağ Kayak Merkezi, Ziyaretçileri Bekliyor

53 dakika önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde, yoğun karla birlikte kayak sezonu açıldı.

Bozdağ Kayak Merkezi, Ziyaretçileri Bekliyor, System.String[]
KARAMAN'ın  Ermenek ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde, yoğun karla birlikte kayak sezonu açıldı. Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, "T-bar sistemimizle birlikte 1 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak yapmanın keyfini yaşamaktayız" dedi.

Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek'teki 1750 rakımlı Bozdağ Kayak Merkezi, geçen yıl pist iyileştirme ve 'T-bar' sistemiyle kayak severlere daha iyi hizmet sunmaya başladı. Ermenek Baraj Gölü'ne 25 dakika uzaklıktaki kayak merkezi, başta Karaman olmak üzere Konya, Antalya ve Mersin'e yakın olması nedeniyle de cazibe merkezi konumunda.

Kayak severleri Ermenek'e beklediklerini belirten Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, "Bozdağ Kayak Merkezi'nde yoğun karla birlikte kayak sezonunu açtık. T-bar sistemimizle birlikte 1 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak yapmanın keyfini yaşamaktayız" diye konuştu.

8 yıldır kayak yaptığını belirten Esra Didar Bademci ise "Bozdağ Kayak Merkezi'nde öğrenip, profesyonelleştik. Isparta'daki yarışlara katılıyoruz. Kar olduğu zamanlar her hafta sonu buraya gelmeye çalışıyoruz" dedi. 

Semra Bademci de "7 yıldır kayak yapıyorum. Bu pisti ve kayak merkezi çok güzel" şeklinde konuştu.

Pist uzunluğunun çok iyi olduğunu belirtilen tatilcilerden  Doğuş Aydın, "13-14 yıldır kayak yapıyorum ve 7 yıldır da Bozdağ Kayak Merkezi'ne gelip, kayak yapıyorum. Pist uzunluğu hem acemiler hem de profesyoneller için çok iyi ve şehir merkezine de çok yakın" dedi.

? - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:41 Kaynak: DHA

Karaman, Ermenek, Kayak Merkezi, Güncel
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