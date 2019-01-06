Bozdağ Kayak Merkezinde Kar Kalınlığı Yarım Metreyi Aştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yoğun kar yağışı cumartesi gecesi de etkisini sürdürdü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yoğun kar yağışı cumartesi gecesi de etkisini sürdürdü. Bozdağ Kayak Merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı.



İzmir'in doğusunda yer alan Küçük Menderes Havzasında dağlık kesimler yılın ilk kar yağışından nasibini aldı. Kiraz ilçesinde ve ilçe merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Beydağ ilçesinin yüksek kesimlerindeki mahalleler de kar altında kalırken Beydağlılar kartopu oynayarak beyaz örtünün tadını çıkardı.



Ödemiş'in kış turizmine de elverişli bölgeleri Bozdağ ve Gölcük'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için gece saatlerinden itibaren yoğun şekilde çalışma başlatıldı. Kapalı durumdaki Bozdağ Kayak Merkezi çevresinde kar kalınlığının yarım metreyi aştığı belirtildi. Buzlanma sebebiyle Gölcük girişinde kayganlaşan yolda beton bariyerlere çarparak kaza yapan bir aracın yardımına jandarma ekipleri koştu. Araç, Ödemiş Belediyesine ait greyderle kurtarıldı. AKS 110 ekipleri yoğun karla birlikte bölgede alarma geçti.



Sabah saatlerinde kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi kapanan yollarda çalışma başlattı. Bozdağlar üzerindeki Horzum yolunda kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı, Büyükşehir ekiplerinin yolu açmak üzere çalışmalarına devam ettiği belirtilirken yine yüksek rakımdaki Kemer, Hacıhasan ve Yılanlı yoluyla birlikte aynı güzergahtaki Kiraz'a bağlı Dokuzlar Mahallesi yolunun açılabilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.



Ekiplerce Kiraz'ın Dokuzlar Mahallesi'nde bugün defnedilecek iki cenazenin bölgeye ulaştırılabilmesi için yoğu çaba sarf ediliyor. Bozdağlar'ın üzerinde yer alan tüm mahallelerde ulaşımın aksamaması için ekiplerin gün boyu çalışmalarına devam edeceği ifade edildi. Bozdağlar'ın yanı sıra kardan nasibini alan Aydın Dağları üzerindeki Ovacık Yaylası'nda da kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri pazar mesaisi yapıyor.



Ödemiş Belediyesi de Gölcük ve Bozdağ'ın yanı sıra Cevizalan, Çamyayla, Başova, Subatan Mahallesi yollarında kar temizliği ve tuzlama yapmak üzere iş makinesi ve ekip takviyesi yaptı. Bu yolların açılması için çabaların sürdüğü, Ödemiş Belediyesinde oluşturulan kriz masasına yapılan yardım çağrılarına ekiplerin yönlendirildiği ifade edildi.



Karayolları açık



Karayolları ekipleri de sorumlu oldukları Ödemiş-Bozdağ-Salihli, Ödemiş-Kiraz-Sarıgöl, Ödemiş-Beydağ-Nazilli, Ödemiş-Hamamköy-Köşk karayollarının yüksek kesimlerinde kar temizliği ve tuzlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bozdağ Mahalle Muhtarı Halil Faruk Otçu, Bozdağ ve çevresinde kar yağışının durduğunu, Kayak Merkezi bölgesine giden yolun açılması için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Şu an için günlük hayat normal şekilde akışında. Bir sıkıntı yok, yola çıkan sürücüler tedbirlerini alsınlar. Vatandaşlarımız kendi araçlarıyla kartopu oynamaya geliyorlar. Sabahtan itibaren tur otobüsü yoğunluğu başladı. Hafta sonuna denk gelen kar yağışı bölgeye de hareket getirdi" dedi. - İZMİR

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