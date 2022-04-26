Bozdağ: "Mahkemeleri 'Kurgulanmış Mahkeme', Verilen Kararları da 'Talimatla Verilmiş Kararlar' Olarak Nitelemek, Hakimlere ve Yargıya Açık Bir... - Son Dakika
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Bozdağ: "Mahkemeleri 'Kurgulanmış Mahkeme', Verilen Kararları da 'Talimatla Verilmiş Kararlar' Olarak Nitelemek, Hakimlere ve Yargıya Açık Bir...

26.04.2022 17:36
Bozdağ: "Mahkemeleri 'Kurgulanmış Mahkeme', Verilen Kararları da 'Talimatla Verilmiş Kararlar' Olarak Nitelemek, Hakimlere ve Yargıya Açık Bir...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Davası’nda çıkan kararla ilgili eleştiriler için "Hiç kimse kendini mahkeme veya hakim yerine koymamalıdır. İstediği gibi karar çıkmadığında mahkemeleri 'Kurgulanmış mahkeme', verilen kararları da 'Talimatla verilmiş kararlar' olarak nitelemek, hakimlere ve yargıya açık bir hakarettir. Görülmekte olan bir dava üzerinden yargıyı, hakim ve savcıları, hedef alanları, hakaret ve tehdit edenleri kınıyorum” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Davası'nda çıkan kararla ilgili eleştiriler için "Hiç kimse kendini mahkeme veya hakim yerine koymamalıdır. İstediği gibi karar çıkmadığında mahkemeleri 'Kurgulanmış mahkeme', verilen kararları da 'Talimatla verilmiş kararlar' olarak nitelemek, hakimlere ve yargıya açık bir hakarettir. Görülmekte olan bir dava üzerinden yargıyı, hakim ve savcıları, hedef alanları, hakaret ve tehdit edenleri kınıyorum" dedi.

Bakan Bozdağ, Gezi Davası'nın son duruşmasında verilen kararı eleştirenler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, hakimlerin ve mahkemelerin kimseden emir ve talimat almadığını, yasalara göre karar verdiklerini kaydetti.

Bozdağ, "Hakimleri ve mahkemeleri suçlamak, kararları, beklentiye uygunluğa ya da siyasi taraftarlığa göre değerlendirmek, hukuk devleti ile bağdaşmaz" dedi. Bozdağ, görülmekte olan bir dava üzerinden yargıyı hedef alanları kınadığını ifade etti.

"HAKİMLERE VE YARGIYA AÇIK BİR HAKARETTİR"

Bozdağ'ın paylaşımı şöyle:

"Hakimler ve mahkemeler kimseden emir ve talimat almazlar, kimsenin tavsiye veya telkinine göre de karar vermezler. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Beklentiye göre karar verdiği zaman 'Ankara'da hakimler ve mahkemeler var' demek, beklentiye göre karar verilmediğinde 'Hakimleri ve mahkemeleri suçlamak', kararları, beklentiye uygunluğa ya da siyasi taraftarlığa göre değerlendirmek, hukuk devleti ile bağdaşmaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiç kimse kendini mahkeme veya hakim yerine koymamalıdır. İstediği gibi karar çıkmadığında mahkemeleri 'Kurgulanmış mahkeme', verilen kararları da 'Talimatla verilmiş kararlar' olarak nitelemek, hakimlere ve yargıya açık bir hakarettir. Görülmekte olan bir dava üzerinden yargıyı, hakim ve savcıları, hedef alanları, hakaret ve tehdit edenleri kınıyorum."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bozdağ: 'Mahkemeleri 'Kurgulanmış Mahkeme', Verilen Kararları da 'Talimatla Verilmiş Kararlar' Olarak Nitelemek, Hakimlere ve Yargıya Açık Bir... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozdağ: "Mahkemeleri 'Kurgulanmış Mahkeme', Verilen Kararları da 'Talimatla Verilmiş Kararlar' Olarak Nitelemek, Hakimlere ve Yargıya Açık Bir... - Son Dakika
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