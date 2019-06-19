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Bozdağ: "Mursi kasten öldürüldü mü?"

52 dakika önce

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Mısır'ın ilk ve tek seçilmiş Devlet Başkanı Şehit Muhammed Mursi kasten öldürüldü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

Bozdağ:
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, " Mısır'ın ilk ve tek seçilmiş Devlet Başkanı Şehit Muhammed Mursi kasten öldürüldü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Adalet eski Bakanı Bozdağ yaptığı açıklamada, "'Mısır'ın ilk ve tek seçilmiş Devlet Başkanı Şehit Muhammed Mursi kasten öldürüldü mü?' Bu sorunun ve öldürüldüğüne dair iddiaların doğru cevabı, bağımsız ve tarafsız bir uluslarası heyet tarafından şeffaf ve objektif bir biçimde araştırılmalı ve sonucu da açıklanmalıdır"dedi. Bozdağ"Şehit Başvekilimiz Adnan Menderes ve onurlu mücadelesi unutulmadığı gibi Şehit Muhammed Mursi ve onurlu mücadelesi de unutulmayacaktır. Şehit Muhammed Mursi, hak yolundan ayrılmadı;davasından dönmedi; halkının ve ülkesinin hukukunu korudu ve mücadelesiyle örnek oldu"ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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