Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (1)

13.07.2022 12:54

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu ülkede darbe teşebbüsü ya da darbe, muhtıra, rüyası görenlere böyle rüya gördürmek isteyenlere cesaret verenler ve böyle rüya peşinde koşanlar bilmelidir ki artık Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri muhtıralar devri kapanmıştır.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu ülkede darbe teşebbüsü ya da darbe, muhtıra, rüyası görenlere böyle rüya gördürmek isteyenlere cesaret verenler ve böyle rüya peşinde koşanlar bilmelidir ki artık Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri muhtıralar devri kapanmıştır." dedi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Millet Bahçesi ile Aile Sağlık Merkezi'nin toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bozdağ, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 6. yılı olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz'da milletine, devletine, Meclis'ine, hükümetine, vatanına, bayrağına sahip çıkan ve bu mücadeleyi yaparken şehadet şerbetini içen bütün şehitleri rahmetle andığını, gazilere sıhhatli uzun ömür dilediğini söyledi.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün, FETÖ'nün TSK içindeki teröristlerle tek başına yapabileceği bir iş olmadığını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Onlara destek veren, talimat veren, güç veren, lojistik sağlayan ülkeler var, istihbarat örgütleri var, karanlık güçler var. 15 Temmuz'da bu milletin verdiği mücadele sadece FETÖ'cülere karşı değil, onları destekleyen, yularını elinde tutan ülkelere ve güçlere karşı mücadeledir. 7 düvele karşı verilmiş büyük bir mücadeledir. Eğer Türk milletinin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği bu demokrasi mücadelesini başka bir millet ya da Tayyip Bey değil de başka bir ülkenin lideri vermiş olsaydı emin olun o ülkeye ve o ülkenin liderine uluslararası ödüllerden verilmedik ödül kalmazdı, her ödülü verirlerdi. Nobel barış ödülü dahil ne kadar uluslararası nişan, ödül varsa hepsini takdim ederlerdi ama demokrasi mücadelesini veren Türk halkı, tankların altına yatan, kurşunlara karşı şehadete koşar gibi koşan Türk halkı olunca bunlara öncülük eden Türk milletinin lideri Recep Tayyip Erdoğan olunca bu büyük demokrasi mücadelesini bu büyük zaferi görmezden geldiler, hafife aldılar ama ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bakarlarsa baksınlar, biz milletimizin ve devletimizin hukukuna sahip çıktık. Bundan sonra da aziz milletimiz, hukukuna sahip çıkacağını, dost ve düşman herkese bir kez daha ilan etmiş oldu."

Türkiye üzerinde kim ne hesap yaparsa bu hesabın Türk halkından döneceğini vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

"Bu ülkede darbe teşebbüsü ya da darbe, muhtıra, rüyası görenlere böyle rüya gördürmek isteyenlere cesaret verenler ve böyle rüya peşinde koşanlar bilmelidir ki artık Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır. Türk milleti 15 Temmuz'da kendi eliyle bu kapıları tamamen sonuna kadar kapatmıştır. Birileri yeniden açmaya yeltenir ise yine karşısında aziz Türk milletini bulacaktır. Türkiye'nin yürüyüşünü ne terör örgütleri ne de onları yenileyen, destekleyen ülkeler durduramayacaktır."

(Sürecek)

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Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (2) Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (2) Adalet Bakanı Bozdağ, Aile Sağlığı Merkezi ve Millet Bahçesinin açılışını yaptı Adalet Bakanı Bozdağ, Aile Sağlığı Merkezi ve Millet Bahçesinin açılışını yaptı
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika
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