Bozdağ yaban hayatı geliştirme sahası'nda inceleme yaptılar - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş; Karatay Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarını sürdürdüğü Obruk Hanı, yakın bir zamanda kazıların başlatılması planlanan Savatra Antik Kenti ile Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda inceleme yaparak bilgi aldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay'ın tarih ve doğa harikası yerlerinde incelemelerde bulundu.

BOZDAĞ YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI'NDA İNCELEME YAPTILAR

Dünya üzerinde sadece ülkemizde yaşayan ve endemik bir tür olan Anadolu Yaban Koyunlarının yaşam alanları ile koyunlara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Özkan ile Başkanlar, yerel yönetimlerin bölge ile ilgili program ve projelerini de istişare ettiler.

OBRUK HANI RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI

Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası incelemesinin ardından Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediyesi tarafından restorasyon çalışması yapılan Obruk hanı ve çevre düzenlemesi yapılan Kızören Obruğu'nda da inceleme yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan yürütülen restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgi alan Konya Valisi Vahdettin Özkan ile belediye başkanları, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge ile projeler hakkında da bilgi alışverişinde bulundular.

Obruk Hanı'nın 800 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan, restorasyon ve çevre düzenlemelerinin Karatay Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği'nin desteğiyle sürdüğünü ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çalışmalar tamamlandığında bölgenin turizme kazandırılacağını belirtti.

SAVATRA ANTİK KENTİ, YÜZLERCE YILLIK TARİHE IŞIK TUTACAK

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un gün içindeki son durağı ise Karatay'a bağlı Yağlıbayat Mahallesi içerisinde bulunan Savatra Antik Kenti oldu. Vali Vahdettin Özkan ile belediye başkanları, yakın bir zamanda kazı çalışmalarının başlaması planlanan bölge ile ilgili olarak da Karatay Belediye Başkanı'ndan bilgi aldılar.