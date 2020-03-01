Bozdağ yine beyaza büründü - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ beldesi iki gündür yağan karın ardından yeniden beyaza büründü.



Aralık ayından bu yana aralıklarla yağan kar yağışının son iki gün gecedir yeniden Bozdağ'a düştüğüne söyleyen Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, "Ekipler yolları açık tutmak için sürekli çalışıyor. Şu an itibarı ile bir sorun yok. Tüm yollarımız açık. Kar yağışı ile tüm ilgili ekiplerini Bozdağ'a yönlendiren Büyükşehir, Ödemiş Belediyesi ve jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.



Kar için Bozdağ'a gelmek için yola çıkar sürücülerin tedbirli olmalarını isteyen Balcı, "Bozdağ son yağışlarla birlikte yeniden beyaza büründü. Harika görüntüler oluştu" dedi. Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı da, kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "İki geceden bu yana yağan kar yağışı ile derelerimiz de suyla dolacak" diye konuştu. - İZMİR