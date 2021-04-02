Tarsus Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı Tarsus için başlattıkları çalışmalarının ilk yılını borç ödemekle geçirdiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çalışmalarına sekte vursa da öncelikli olarak zamanlarının büyük bölümünü salgınla mücadelede geçirdiklerini ifade eden Bozdoğan, şunları söyledi:

"Bir yandan salgına karşı mücadele verirken diğer yandan da şehrimizin 180 mahallesini ziyaret edip, sorunları tespit ettik. Bu tespitlerimiz kapsamında, acil olarak yapılması gereken halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetler için kolları sıvadık. Ekip ruhu ile hareket ederek 7 gün 24 saat çalışma esasına göre projeleri hayata geçirdik. Çözüm odaklı sosyal belediyecilik anlayışımız ile ayrım yapmadan, çalmadan çaldırmadan müsriflik yapmadan kimseyi kayırmadan hizmet ürettik. Üretmeye devam edeceğiz. 24 aylık dönemde 106 projeyi tamamlayıp halkımızın kullanımına sunduk."