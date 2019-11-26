Son Dakika Haberleri: Bozdoğan'da asayiş ve huzur toplantısı yapıldı
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Bozdoğan'da asayiş ve huzur toplantısı yapıldı

6 saat önce

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği koordinatörlüğünde aylık düzenlenen asayiş ve huzur toplantılarının Kasım ayı toplantısı İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı Başkanlığında yapıldı.

Bozdoğan'da asayiş ve huzur toplantısı yapıldı, System.String[]

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği koordinatörlüğünde aylık düzenlenen asayiş ve huzur toplantılarının Kasım ayı toplantısı İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı Başkanlığında yapıldı.


Asayiş ve huzur toplantısına katılan Mahalle muhtarlarına, vatandaşlara ve esnaflara, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı tarafından, hırsızlık yankesicilik dolandırıcılık, uyuşturucu madde bağımlılığı ve trafik birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.


İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Suç ve suçla mücadelede vatandaşın polisin yanında durmasının bizlere güven veriyor" dedi.


Toplantı sonunda geçtiğimiz günlerde Bozdoğan'da dört eve giren hırsızlıkların çözülmesinde aktif görev üstlenen İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı'ya muhtarlar çiçek takdiminde bulunarak teşekkür etti.


İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı kendisine takdim edilen çiçekten dolayı kıvanç duyduğunu dile getirerek "İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli arkadaşlarıma hırsızlık olayındaki etkin çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Bozdoğan, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
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