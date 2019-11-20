Son Dakika Haberleri: Bozdoğan'da çam ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
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Bozdoğan'da çam ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çam ağacından düşen kişi öldü.

Bozdoğan'da çam ağacından düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çam ağacından düşen kişi öldü.

Altıntaş Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Ünal (54), kendisine ait çam ağacını budarken dengesini yitirerek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bozdoğan, Altıntaş, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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