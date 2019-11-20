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Bozdoğan'da çam ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çam ağacından düşen kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:16 Kaynak: AA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çam ağacından düşen kişi öldü.
Altıntaş Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Ünal (54), kendisine ait çam ağacını budarken dengesini yitirerek yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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