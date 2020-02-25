Bozdoğan'da develer güreşti - Son Dakika
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Bozdoğan'da develer güreşti

1 saat önce

Bozdoğan Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16. Deve Güreşleri etkinliği düzenlendi.

Bozdoğan'da develer güreşti, System.String[]

Bozdoğan Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16. Deve Güreşleri etkinliği düzenlendi. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki illerden gelen yaklaşık 140 devenin Bozdoğan'da arenaya çıktığı etkinlik, Mehteran Takımı gösterisi ile başladı.


Deve güreşlerini Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak ve protokol üyeleri izledi. Bozdoğan halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte güreşlerde rakiplerini yenen develerin sahiplerine kupaları teslim edildi. - AYDIN

Bozdoğan, Akdeniz, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
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