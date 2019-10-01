Bozdoğan'da ilçe tarımdan kestane bahçesi ziyareti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri, Genç çiftçi Projesi'nden faydalanan Aysel Üstün'ün kestane bahçesinde inceleme yapıldı.



Örmepınar Mahallesi'nde yaşayan Aysel Üstün, 2016 yılında Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi programına başvurdu. Projesi kabul edilen Üstün, atıl durumda olan arazisinde üç sene önce kestane fidelerini toprakla buluşturdu. Üç sene sonra ürün vermeye başlayan bahçede tarım müdürlüğü yetkilileri incelemede bulundu.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yakup Ezber, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun ve ilçe teknik personeli ile bahçede teknik inceleme yapıldı. Yapılan teknik incelemede, üreticinin başarılı bir şekilde projeyi yönettiği ve üretime başladığı açıklandı. - AYDIN