Bozdoğan'da kantincilere hijyen eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozdoğan'da kantincilere hijyen eğitimi verildi - Son Dakika

Bozdoğan'da kantincilere hijyen eğitimi verildi

6 saat önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde okul kantincilerine ve okul yemekhanelerinde çalışan personellere hijyen eğitimi verildi.

Bozdoğan'da kantincilere hijyen eğitimi verildi, System.String[]

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde okul kantincilerine ve okul yemekhanelerinde çalışan personellere hijyen eğitimi verildi.


Bozdoğan'da "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde hijyen eğitimi düzenlendi. Hijyen eğitiminde Bozdoğan'da faaliyet gösteren okul yemekhane ve kantin işletmelerinde çalışan personellere yetkili uzman personeller tarafından hijyen, gıda güvenilirliği, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verildi. - AYDIN

Bozdoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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