Bozdoğan'da kesilen zeytin ağaçları için vatandaşlar tepkili - Son Dakika

Bozdoğan'da kesilen zeytin ağaçları için vatandaşlar tepkili

16.04.2021 22:26

Bozdoğan'da kesilen zeytin ağaçları için vatandaşlar tepkili "Başkan, bu ağaçlar tutar mı?" Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kesilen zeytin ağaçlar için vatandaşlar tepki göstermeye devam ediyor.

Bozdoğan'da kesilen zeytin ağaçları için vatandaşlar tepkili

"Başkan, bu ağaçlar tutar mı?"

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kesilen zeytin ağaçlar için vatandaşlar tepki göstermeye devam ediyor. İnşaat yapılması planlanan alanda Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş'a tepki gösteren vatandaşlar, kesilen 200 ağaçtan 8 tanesinin saksılara dikilerek adeta şov yapıldığını ifade ederek, "Başkan, sen de ziraatçısın. Diktiğiniz bu yaralı kütükler sizce tutar mı?" diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde bulunan alanda inşaat yapılacağı gerekçesi ile 200 civarında yaklaşık 20-45 yaş arası zeytin ağacı kesildi. Büyük bölümü iş makineleri ile sökülen zeytin ağaçları bir taraftan da yakılarak imha edildi. Vatandaşları tepkisi ile kesimlere ara verildiği öğrenilirken iş makineleri bazı ağaçların üzerlerinin toprakla örttüğü iddia edildi.

"Bu ağaçları vatandaşlar dikmiş, belediye korumuş"

Zeytinlerin kesildiği alanda açıklama yapan İsmail Kanarya dedesi Mehmet Toprakoğlu döneminde yaklaşık 40 yıl önce belediye desteğiyle halk tarafından dikilen zeytinlerin kesilmesine çok üzüldüğünü ifade ederek, "Bu zeytin ağaçları koruma altında. Zamanında dedemiz ve diğer Bozdoğanlılar tarafından bu zeytinler dikilmiş. Bozdoğan Belediyesi de destek vermiş. Sulama ve bakımlarını birlikte yapmışlar. Biz de halen destek veriyoruz. Ama geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamalar sırasında iş makineleri ve ağaç kesme makineleri ile 200 civarında zeytin ağacı kesilmiş" diyerek Belediye Başkanı Altıntaş'ın uygulamasına tepki gösterdi.

"Başkan, bu ağaçlar sence tutar mı?"

Kesimden sonra vatandaşların tepki göstermesinin ardından bazı ağaçları göstermelik dikim yaptıklarını ifade eden İsmail Kanarya, "Burada kestikleri ağaçları iş makinaları ile ya gömdüler ya da yaktılar. Biz yüz yıldır buradayız. Ama iki yıl önce seçilen yeni başkan ağaçları kesti. Diktik diyorlar ama bize diktikleri yeri de göstermiyorlar. Yazıktır, bu ağaçlar kolay yetişmiyor. Çocuk gibi bakılıyor. Tam verimli zamanında da başlarına bu geldi. Saksılara dikmişler ama bir kere bunlar tutmaz. Bu ağaçlar göstermelik olarak dikilmiş. Herkes bundan rahatsız. Bir açıklama bekliyoruz" dedi.

Öte yandan kesim yapılan alanın üst tarafında da zeytin ağaçlarının kesilmesi için hazırlık yapıldığı ancak tepkiler üzerine kesimlere ara verildiği ifade edildi.

Bozdoğan'da kesilen zeytin ağaçları için vatandaşlar tepkili
Bozdoğan'da kesilen zeytin ağaçları için vatandaşlar tepkili
Bozdoğan'da kesilen zeytin ağaçları için vatandaşlar tepkili
Bozdoğan'da kesilen zeytin ağaçları için vatandaşlar tepkili

Ufuk Altıntaş, Bozdoğan, Zeytin, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozdoğan'da kesilen zeytin ağaçları için vatandaşlar tepkili - Son Dakika


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