Bozdoğan'da Korona virüs denetimi - Son Dakika

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 8 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Sık sık yapılan denetimler ile Korona virüse karşı alınan tedbirler ve konulan yasaklar kontrol edilirken, kurallara uymayanlara da para cezaları uygulanıyor. Denetimler kapsamında Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli, ilgili kurum amirleri, STK temsilcileri ve muhtarların katılımyıla Korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Lokanta, berber, market, kahvehane, çay bahçeleri, aparitif salonları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı iş yerlerini denetleyen Kaymakam Divli iş yeri sahiplerini ve vatandaşları virüs ile mücadelenin olmazsa olmazları maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyardı. - AYDIN