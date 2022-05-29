Bozdoğan'da zirai alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Bozdoğan'da zirai alanda yangın çıktı

29.05.2022 17:03
Bozdoğan'da zirai alanda yangın çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu zirai alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu zirai alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle Alamut Mahallesi zirai alana yakın kesimde bulunan kuru otlar tutuşmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler zeytinlik alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışırken, yangın bölgesinin ormanlık alana uzak olduğu öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Bozdoğan, İtfaiye, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozdoğan'da zirai alanda yangın çıktı - Son Dakika


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