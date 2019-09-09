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Bozdoğan, eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı

43 dakika önce

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Amerikan Koleji ile Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu'nda, 2019-2020 eğitim döneminin ilk günü nedeniyle düzenlenen programa katılarak, "Demokratik ve laik cumhuriyetimizi aydınlık geleceklere taşıyacak olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize...

Bozdoğan, eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Amerikan Koleji ile Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu'nda, 2019-2020 eğitim döneminin ilk günü nedeniyle düzenlenen programa katılarak, "Demokratik ve laik cumhuriyetimizi aydınlık geleceklere taşıyacak olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.


2019-2020 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaparken, Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, eğitim döneminin ilk günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.


Burada öğrencilere seslenen Bozdoğan, 9 Eylül İzmir'in işgalden kurtuluşunu kutlarken, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Atatürk'ün çocuklarımıza, gençlerimize söylediği o güzel sözü hatırlatmak isterim; 'Çocuk, ileri bak. Ateş ırmağı gibi ol, peşimden ayrılma.' Bu bağlamda bu ülkenin ekonomisinde, adalet kurumlarında hep sizler olacaksınız. O aydınlık yüzleri sizler taşıyacaksınız. Bizi karanlığa götürmek isteyenlere gerekli yanıtları sizler vereceksiniz. ve bu ülkenin tam manasıyla bağımsız, tam manasıyla egemen, tam manasıyla sosyal, tam manasıyla laik ve tam manasıyla hukuk devleti olmasında ve bunun sonsuza kadar devam etmesindeki en büyük rolleri sizler alacaksınız" diye konuştu.


Bozdoğan konuşmasının sonunda, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. - MERSİN

Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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