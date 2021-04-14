Bozdoğan en kritik testi başarıyla geçti, hedefi "doğrudan vuruş" ile imha etti - Son Dakika

Bozdoğan en kritik testi başarıyla geçti, hedefi "doğrudan vuruş" ile imha etti

14.04.2021 12:47
Bozdoğan en kritik testi başarıyla geçti, hedefi

TÜBİTAK SAGE'nin genç mühendis ve teknisyen ekibi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan, uçaktan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi.

TÜBİTAK SAGE'nin genç mühendis ve teknisyen ekibi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan, uçaktan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. F-16'dan atılan Bozdoğan, hedefi "doğrudan vuruş" ile imha etti.

Bozdoğan'ın geliştirilme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan'ın havadan havaya atış yaptığı ilk testi sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajındaki videoda, Bozdoğan'ın F-16'dan ilk kez ateşlenmesi ve Şimşek isimli hava hedefini tam isabetle vurması yer alıyor. Bozdoğan'ın 2022'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi bekleniyor.

Yerli ve milli Bozdoğan en kritik testi başarıyla geçti

Türkiye, yıllardır yurt dışından zor şartlarda ithal ettiği havadan havaya füzeleri yerli ve milli imkanlarla geliştirme hedefinde önemli bir aşamayı başardı. İlk etapta F-16 savaş uçağı ve Akıncı insansız hava araçlarına entegre edilecek yerli ve milli hava-hava füzesi Bozdoğan'ın en kritik testlerinden biri gerçekleştirildi. 7 Nisan'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 F-16 uçağı ve 10. Tanker Üs Komutanlığına bağlı tanker uçak koordinesinde bir atış testi yapıldı. F-16 tarafından hava hedefine karşı ateşlenen Bozdoğan hedefi doğrudan vuruş ile imha etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozdoğan'ın başarıyla sonuçlanan testini sosyal medyadan "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerin GÖKTUĞ Projesi'nde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" mesajıyla duyurdu.

Süreci yakından takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013'de başlayan Göktuğ Projesi le bizzat ilgileniyor. 2018 yılında TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret eden ve burada Bozdoğan ve Gökdoğan ile ilgili gelinen durum hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında da TBMM AK Parti Grup Toplantısı'nda Bozdoğan'ın yer testleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerini seri üretimi için gün sayıyoruz. Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık" dedi. O günlerde yapılan açıklamanın ardından Bozdoğan bu kez uçaktan ilk atış testini de gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında yer alan videoda, Bozdoğan'ın F-16'dan ateşlenmesi esnasında telsizden gelen "Maşallah" sözü ise dikkat çekiyor. Radar görüntüsünde Bozdoğan, F-16'dan ayrılırken hedef uçak Şimşek'e doğru ilerliyor. Bozdoğan, Şimşek'i tam isabetle vururken askeri terminolojide düşman uçağının düşürülmesi anlamındaki "Splash" ifadesi telsizden duyuluyor.

İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan

Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan. Savunma Sanayii Başkanlığı adına TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Göktuğ Projesi kapsamında geliştiriliyor. TÜBİTAK SAGE tarafından başlatılan Göktuğ Projesi, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri ile bunların eğitimlerinde kullanılacak elektronik eğitim füzelerinin geliştirilmesini hedefliyor. Her ikisi de havadan havaya füzeler olan Bozdoğan ve Gökdoğan, hava üstünlüğünün tesis edilmesinde kritik önemde görülüyor. Bozdoğan görüş içi bir füzeyken, Gökdoğan görüş ötesi bir füze niteliği taşıyor.

SİHA'larda da kullanılacak

Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek. Akıncı, Aksungur gibi SİHA'ların mühimmatları arasına da girmesi planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, milli muharip uçağın da önemli silahlarından biri olacak.

Hedef uçak Şimşek de milli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı videoda görülen hedef uçak Şimşek ise, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın sertifikasyon testleri sürecinde kullanılmak üzere TUSAŞ tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi. Test sırasında jet motorlu hedef uçak Şimşek, Bozdoğan tarafından doğrudan vuruş ile imha edildi. Kısa menzilli, kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlıklı (IIR) görüş içi hava-hava füzesi olan Bozdoğan'ın ağırlığı 140 kilogram, uzunluğu ise 3 bin 300 mm. Maksimum çapı 160 mm olan kısa menzilli yakın hava angajmanı Bozdoğan'ın görüş içi (WVR), hızı ise >4 Mach. - ANKARA

Bozdoğan en kritik testi başarıyla geçti, hedefi doğrudan vuruş ile imha etti

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Milli, Uçak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bozdoğan en kritik testi başarıyla geçti, hedefi 'doğrudan vuruş' ile imha etti - Son Dakika


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