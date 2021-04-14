Bozdoğan'ın 2022'de TSK'nın envantere girmesi bekleniyor - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğu duyurulan Türkiye'nin ilk havadan havaya atış füzesi Bozdoğan'ın, 2022'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi bekleniyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) genç mühendis ve teknisyen ekibi, Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Göktuğ Projesi kapsamında Bozdoğan'ı geliştirdi. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip, Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan, uçaktan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. 7 Nisan'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 F-16 uçağı ve 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına bağlı tanker uçak koordinesinde atış testi yapıldı. F-16 tarafından hava hedefine karşı ateşlenen Bozdoğan, hedefi doğrudan vuruş ile imha etti. Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi bekleniyor.